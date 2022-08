Auf sozialen Netzwerken wie Instagram lässt es sich schon seit einer Weile beobachten: Immer mehr Personen geben dort auf ihrem Profil die Pronomen an, mit denen sie ihre individuelle Geschlechtsidentität bezeichnen. Neben "he" (deutsch: "er") und "she" (deutsch: "sie") liest man dort auch immer wieder "they/them", was die dritte Person Plural wiedergibt und geschlechtsneutral verwendet wird.

Ordnet sich jemand außerhalb der binären Geschlechterkategorien "männlich" oder "weiblich" ein, nennt man das nicht-binär. Auch immer mehr Promis machen öffentlich, dass sie sich außerhalb bestehender Geschlechternormen einordnen:

Sam Smith

Bereits 2019 hat Sam Smith via Instagram bekannt gegeben, künftig das geschlechtsneutrale Pronomen "they/them" zu verwenden: "Nach einem lebenslangen Krieg mit meinem Geschlecht habe ich mich dazu entschieden, mich für das zu feiern, was ich bin - innerlich und im Außen."

Demi Lovato

Vergangenes Jahr folgte Smith US-Star Demi Lovato nach und setzte via Twitter das folgende Posting ab: "Ich bin stolz euch wissen zu lassen, dass ich mich als nicht-binär identifiziere und meine Pronomen offiziell zu 'They/Them' ändere."

Es habe viel Selbstreflexion und Heilung gebraucht, offen mit deren Geschlechtsidentität umzugehen, aber: "Das mit euch zu teilen, öffnet ein neues Level an Verletzlichkeit für mich", so Lovato.

Cara Delevigne

Auch Model Cara Delevigne ordnet die eigene Geschlechtsidentität außerhalb der bestehenden Geschlechternormen "weiblich" und "männlich" ein. Delevigne beschreibt sich stattdessen als genderfluid. Mit diesem Begriff bezeichnen sich Menschen, die ihre eigene Geschlechtsidentität nicht als statisch gegeben wahrnehmen, sondern als etwas, dass sich über den Zeitverlauf hinweg verändern kann.

In einem Interview verriet das Model, sich manchmal eher männlich und manchmal eher weiblich zu fühlen.

Miley Cyrus

Auch Popstar Miley Cyrus identifiziert sich als genderfluid.

Elliot Page

Auf dem Twitter-Profil von Elliot Page steht neben dem Pronomen "he" (deutsch: "er") auch das geschlechtsneutrale "they", was darauf schließen lässt, dass auch Page die eigene Geschlechtsidentität außerhalb von "männlich" und "weiblich" definiert.

Nach deren Coming-Out als Transgender-Person und der Brustentfernung im letzten Jahr, hat Page auf Instagram unter anderem diesen Schnappschuss gepostet: