Die großen Räder lassen sich am schwersten bewegen und der Finanzausgleich, über den ein Gutteil der Erträge des Staates zwischen Bund, Ländern und Gemeinden aufgeteilt wird, zählt zu den allergrößten. In der Theorie ist das ein einfaches Unterfangen, in der österreichischen Praxis der vergangenen Jahrzehnte ist daraus ein undurchsichtiger Dschungel geworden.