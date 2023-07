Mit bis zu 46 Grad wird in diesen Tagen in Sizilien gerechnet. Ihr Morgenpostler bereiste die Insel zum Glück immer bei moderateren Temperaturen. Einmal, in der Karwoche, war es sogar noch ziemlich frisch. Fröstelnd beobachtete ich, wie die Mitglieder einer religiösen Bruderschaft mit klammen Fingern vor einer Kirche in Enna eine Zigarette rauchten, ehe sie in ihre langen weißen Gewänder schlüpften und sich die spitzen Kapuzen über das Gesicht zogen, um dann von Weihrauch umwölkt zu den schrillen Klängen von Blasmusik in einer stundenlangen Prozession eine hölzerne Statue der Schmerzensmutter durch die engen Gassen der Oberstadt zu schleppen.