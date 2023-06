Man hat sich herausgeputzt in der geografischen Mitte des Landes. Obschon die Naturkulisse mit ihrer verschwenderischen Schönheit weithin genügen könnte, wurden im Salzkammergut wieder hunderttausende Blumen gepflückt, in mühevoller Handarbeit durch meterhohe Drahtgebilde gesteckt und die fertigen Kunstwerke stolz im Ortszentrum von Bad Aussee drapiert. Es ruft das Narzissenfest – eine Hochblüte in der Lebenslandschaft der findigen, unverbogenen Einheimischen.