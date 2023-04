Pläne machen ist eine Sache, sie umzusetzen eine andere. So gesehen ist der EU ein großer Wurf gelungen, hat sie doch die ehrgeizigen Klimapläne (minus 55 Prozent Treibhausgasemissionen bis 2030) nun tatsächlich so weit gebracht, dass sie in Gesetzesform gegossen werden können. Zum ersten Mal wird der Emissionshandel (wer mehr verursacht, zahlt mehr, wer reduziert, bekommt dafür Anreize) auf eine breite Basis gestellt, die abseits komplexer Industrieanlagen auch in der Bevölkerung wahrnehmbar ist. Das System wird im Flugverkehr verschärft, erreicht auch Schiffe und wird sogar auf Gebäude und den Straßenverkehr umgelegt. Samt Sozialfonds für alle, die sich damit verbundene Teuerungen nicht mehr leisten können.