Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber manche Bundesländer sind einem vertrauter, andere weniger. Ich selber bin in der Steiermark geboren, mein Vater stammte aus Kärnten, über meine Frau habe ich Vorarlberg kennengelernt, und in Wien habe ich sieben Jahre lang gelebt. Beruflich und politisch war diese Zeit besonders spannend. Schwarzblau I kam damals an die Regierung, und die Wogen der Empörung über den „Wendekanzler“ Wolfgang Schüssel schlugen hoch.