Eines wurde bei allem Re­spekt für „die Queen“ mehr als of­fen­sicht­lich. Groß­bri­tan­ni­en lebt heute weit über seine Ver­hält­nis­se. Die Be­grün­dung liegt in der weit zu­rück­lie­gen­den Ver­gan­gen­heit. Die hyp­no­ti­sche Sou­ve­rä­ni­tät der Kö­ni­gin ließ es nicht zu, an den über­hol­ten Leis­tun­gen zu krat­zen. Eine der Me­ri­ten Groß­bri­tan­ni­ens war es, uns alle vom Na­tio­nal­so­zia­lis­mus, sprich Bes­tia­lis­mus, zu be­frei­en, was Eu­ro­pa nie ver­ges­sen soll­te.