Unseren Sohn am Eingangstor zu einem Kibbuz südlich von Haifa vor ein paar Tagen "abgeliefert". Die letzten Meter wollte er alleine zurücklegen, zu Fuß bei 36 Grad im Schatten – wohl eine symbolische Abnabelung von Mutter und Vater, die sich nie als bildungsbürgerliche Helikoptereltern empfunden haben.



Statt sechs Monate Bundesheer oder neun Monate Zivildienst absolviert unser Filius einen zwölfmonatigen Auslandsdienst in Israel. Die ursprüngliche Idee des Gedenkdiensts wurde verworfen, lieber will er mit Menschen zusammenarbeiten – im gegenständlichen Fall mit Fünf- bis Sechsjährigen in einem Kindergarten in einem ländlich geprägten Kibbuz mit 500 Einwohnern. Das coole Tel Aviv und das geschichtsträchtige Jerusalem liegen jeweils eineinhalb Stunden entfernt.



Vor genau 30 Jahren wurde der vom Innsbrucker Politikwissenschaftler Andreas Maislinger konzipierte Gedenkdienst aus der Taufe gehoben – eine wahrlich geniale Idee, um junge Menschen, also jene, die künftig in unserer Heimat das Sagen haben, mit den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte zu konfrontieren.



In der Zwischenzeit ist der Gedenkdienst um den Friedensdienst (in den Genozid-Gedenkstätten in Srebrenica oder Ruanda), den internationalen Sozialdienst (Pflegeheime oder Kindergärten), jüngst auch um den Umweltschutzdienst erweitert worden. Mehr als 300 junge Österreicherinnen oder Österreicher sind in diesen Tagen in alle Erdteile ausgeschwärmt. Wer sich dafür interessiert, durchläuft ein einjähriges Auswahlverfahren mit nahezu wöchentlichen Videokonferenzen und anderen Aktivitäten. Kleiner Tipp für Helikoptereltern und Interessierte: Nicht bis zur Matura warten, sondern mit 17 das Projekt angehen.



Israel selbst ist ein politisch zutiefst polarisiertes, gesellschaftlich fragmentiertes, technologisch höchst dynamisches, faszinierendes Land: Im November finden zum vierten Mal vorgezogene Neuwahlen statt, ein Ende des politischen Patts ist nicht in Sicht. 20 Prozent der Israelis sind Araber, ausgestattet mit allen staatsbürgerlichen Rechten (die arabischen Israelis sind nur von der Wehrpflicht befreit). Die Palästinenser in den besetzten Gebieten bleiben hingegen Bürger zweiter Klasse – ein unerträglicher Zustand. Am anderen Ende des Spektrums ein Flügel der ultraorthodoxen Juden, die den Staat ablehnen, weil nur der Messias das heilige Land zum Leben erwecken darf.



Corona ist in Israel überhaupt kein Thema mehr. Wer sich nicht impfen lässt, ist selbst schuld. Verwundert reagiert der Apotheker in Jaffa auf die Frage, ob man einen PCR-Test für den Start im Kibbuz machen kann: "Wozu brauchen Sie das überhaupt? Die Tests gab es bei uns nur in der Hochphase der Pandemie."



Gestern begann in Ostösterreich wieder die Schule, kommenden Montag startet sie im übrigen Land. Für meine Frau, die vier Kinder durch die Schullaufbahn begleitet hat, ist es der allererste Herbst seit 30 Jahren (!) ohne Schulbeginn. Ein Segen.



