Sie können beruhigt sein. Sie sind nicht allein. Wer noch nicht den Überblick über die diversen Milliardenpakete, die in diesem Land geschnürt werden, verloren hat, ist womöglich pflichtbewusster Beamter im Finanzministerium. Erst Mitte Juni präsentierte die Bundesregierung ein Anti-Teuerungs-Paket, das ein Volumen von 28 Milliarden Euro (inklusive langfristiger Maßnahmen wie Abschaffung der kalten Progression und Valorisierung von Sozialleistungen) haben soll. Im Juli wurden 300 Euro für besonders von der Teuerung betroffene Menschen (Arbeitslose, Mindestpensionisten) ausgezahlt. Anfang August startete die Auszahlung einer erhöhten Familienbeihilfe (180 Euro pro Kind). Seit Anfang September läuft die Auszahlung von Klima- und Anti-Teuerungsbonus (500 Euro pro Erwachsenem, 250 Euro pro Kind) – was bei manchen Pensionisten für Verwirrung gesorgt hat. Eine soziale Staffelung gibt es beim Klimabonus nicht, mit dem allseits beliebten Gießkannenprinzip wird die gesamte Bevölkerung versorgt.



Die nächste Gießkanne wird bereits befüllt. Am Wochenende hat sich die türkis-grüne Krisenkoalition auf eine Strompreisbremse geeinigt. Jeder Haushalt in Österreich soll für 80 Prozent des durchschnittlichen Vorjahresverbrauches eines Haushaltes einen geringeren Strompreis zahlen, für alles darüber hinaus muss der aktuelle Marktpreis bezahlt werden. Das soll eine jährliche Entlastung von rund 500 Euro pro Haushalt bringen. Kosten dürfte diese Maßnahme an die 2,5 Milliarden Euro. Keine Rücksicht auf den individuellen Stromverbrauch, keine Einkommensgrenze. Als „nicht sozial treffsicher“ bezeichnet die Ökonomin Monika Köppl-Turyna in der ZiB2 das, was bislang zur Strompreisbremse bekannt ist. Es werde wohl „mehr gefördert als notwendig ist“.



Ein Antragsmodell wurde als „zu kompliziert und zeitaufwendig“ erachtet, ist aus Regierungskreisen zu vernehmen. Ja, die Bearbeitung von hunderttausenden Einzelanträgen wäre nicht zu unterschätzen – aber irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass hier längst nach dem Motto „Is eh schon wurscht“ agiert wird. Staatliche Unterstützung in Zeiten dramatisch steigender Kosten in vielen Lebensbereichen ist legitim und notwendig, für immer mehr Menschen wird es im Alltag finanziell schwierig. Die Gießkanne als Lieblingswerkzeug der Regierenden kann aber nicht die Lösung sein. Die Teuerung wird zur Rechtfertigung für jede noch so unvernünftige Idee und undifferenzierte Maßnahme. „Koste es, was es wolle“ als Mantra zulasten künftiger Generationen - verantwortungsvoller und effizienter Umgang mit Steuergeld schaut anders aus.



Einen verantwortungsvollen Wochenstart wünscht

Wolfgang Fercher