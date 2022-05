Um Überlegtes nie verlegene Verwegene!



Vor etlichen Jahren rief der hörbar genervte Industrie-Präsident an: Er sei es leid, dass Berichte über die Industrie häufig mit Fotos von rauchenden Schloten illustriert werden. Das sei völlig aus der Zeit gefallen, denn Rauch und Gestank hätten mit moderner Industrieproduktion denkbar wenig zu tun. Die Industrie stelle unter strengsten Umweltauflagen High-Tech-Produkte her. Kein Sektor habe sein Wachstum so sehr von der Klimaschädigung entkoppelt wie dieser.



Nun ist die Kleine Zeitung zwar nicht geneigt, sich den Einsprüchen irgendwelcher Lobbygruppen zu beugen. Aber wir sind hoffentlich nicht borniert – und leider nicht fehlerlos. Bei Kritik hat man stets die Pflicht, ernsthaft zu prüfen, inwieweit sie zutrifft. Nach Sichtung der Fakten gaben wir dem Einspruch recht. Seither haben wir die Industrie zwar nicht als grün angehauchte Bewegung wahrgenommen, wir vermieden aber den Reflex „Industrie = giftig“. Umso irritierender ist das gestern bekannt gewordene Positionspapier der Industriellenvereinigung (IV): Ausgerechnet jener Sektor, der sich seiner Klimabilanz rühmt, will Umweltgesetze zurückdrehen.



Wie die meisten Themen ist auch dieses vielschichtig. Wenn die IV einen „realistischen“ Fahrplan zum CO2-Ausstieg verlangt, hat sie insofern recht, als die bisherigen Pläne irreal waren. Gegen mehr Ehrlichkeit spricht nichts. Nur entsteht halt im IV-Papier der fatale Eindruck, man wünsche sich weniger Ehrgeiz beim Klimaschutz. Das wäre schlimm: Gerade der Ukraine-Krieg unterstreicht ja, in welcher Sackgasse wir stecken. Wir (und die Industrie ganz besonders!) haben das billige Despoten-Gas jahrelang zum Klima-Rettungsanker hochgejubelt, indem wir es listig zur „Brückentechnologie“ erklärten. Also zur Brücke zwischen dem alten Fossil-Ufer und dem künftigen Öko-Ufer, das wir aber erst irgendwann einmal anpeilen müssen. Ein Universal-Freibrief fürs Selbstanlügen. Den Gasgeruch des Despotismus haben wir dabei gerne übersehen.



Das war ein Fehler. Aber wenn schon ehrlich, dann ganz: Dekarbonisierung ist ohne merkbare Verluste bei Wohlstand und Bequemlichkeit leider nicht zeitgerecht machbar. Dieser Satz soll bitte im nächsten IV-„Spickzettel“ stehen.



Frischluft am Samstag wünscht