Donald Tusk hat in seinem politischen Leben viel gesehen. Als Regierungschef führte er Polen durch die Finanz- und Schuldenkrise, als EU-Ratspräsident koordinierte der heute 66-Jährige die europäische Politik während des Brexits und der Massenflucht aus Syrien. Der Wahlabend am Sonntag war aber offensichtlich auch für Tusk etwas Besonderes. "Noch nie in meinem Leben war ich so glücklich, Zweiter zu sein", platzte es aus dem Chef der Bürgerplattform heraus, nachdem die Ergebnisse der Exit Polls über die Bildschirme gelaufen waren.