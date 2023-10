Kommt selten vor, dass Worte körperliche Reaktionen auslösen, aber je öfter ich den Quargel von der angeblichen Freiwilligkeit weiblichen Rückzugs in die zweite Karrierereihe höre, desto schwerer fällt es mir, nicht angezipft die Augen überzudrehen. Weil: Frauen gehen nicht in Teilzeit oder dauerhaft bodennahe Karrieren, weil sie die so super finden, sondern weil Unternehmen und Politik nicht für Strukturen sorgen, die berufliche Erfüllung oder Aufstieg nebst Familie, Haushalt und Betreuungspflichten ermöglichen. Jetzt ist es aber ein gern geübter Brauch, die Benachteiligungen von Frauen am Arbeitsmarkt als weiblichen Opfermythos abzukanzeln.