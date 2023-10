Dass sich die USA im Laufe der Geschichte den Ruf des Weltpolizisten und gewiss nicht nur Freunde einhandelten, ist hinlänglich bekannt. Positionen und Reaktionen werden dementsprechend auch zu den zwei brennenden Krisenherden – Terror in Israel und Krieg in der Ukraine – erwartet.



Allein, die Supermacht wirkt im innenpolitischen Ausnahmezustand: Der Sprecher des Repräsentantenhauses wurde aus seinem Amt entfernt, heute erst soll sein Nachfolger gekürt werden. Der Shutdown – also die Zahlungsunfähigkeit – ist notdürftig aufgeschoben.