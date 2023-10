Eine Landwirtin im Agrarressort, ein Arzt im Gesundheitsressort: Mit den beiden neuen Landesräten Simone Schmiedtbauer und Karlheinz "Charly" Kornhäusl lässt Christopher Drexler eine klare Handschrift erkennen. Der Landeshauptmann holt zwei Fachexperten in sein Team, er will keine Experimente. Zugleich sind die Einsteiger - als EU-Mandatarin bzw. Bundesrat - auch im politischen Geschäft nicht mehr ganz unerfahren. Von der Papierform her können sie demnach als Verstärkung verbucht werden.