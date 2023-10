Hunde sind wun­der­ba­re Ge­schöp­fe. Sie sind in ihrer Tu­gend­haf­tig­keit der bes­se­re Mensch, sagen die, die eine Nah­be­zie­hung zu bei­den haben. Hunde sind treu­er, ver­läss­li­cher, zu­ge­wand­ter und freund­schafts­fä­hi­ger. Es gibt einen groß­ar­ti­gen Roman des Schrift­stel­lers Ge­rard Do­no­van, "Win­ter in Maine", der all das be­zeugt und nach­voll­zieh­bar macht, eine Emp­feh­lung.