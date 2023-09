Vor Gericht und auf hoher See hat man sein Schicksal nicht in eigener Hand. Das gilt auch für den ORF, dessen innere wie äußere Machtstruktur derzeit vor dem Verfassungsgerichtshof auf ihre demokratische Zulässigkeit geprüft wird. Dabei sollte sich keine Seite, weder die Verteidiger noch die Kritiker des Status quo, in Sicherheit wiegen.