Noch keine zwei Wochen ist es her, da saßen sie, wieder einmal, in Brüssel zusammen: Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Regierungschef Albin Kurti sprachen mit EU-Außenbeauftragtem Josep Borrell und EU-Sonderbeauftragtem Miroslav Lajcák. Man ging so auseinander, wie man gekommen war – ohne Ergebnis, ohne Annäherung.

Immer wieder flammt der Konflikt zwischen den beiden Ländern neu auf und ein Ende der Gewalttätigkeiten ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Der jüngste Angriff serbischer Nationalisten auf eine kosovarische Polizeieinheit trägt zur weiteren Eskalation bei. Vielleicht werden die Angreifer, wie es Borrell und auch das österreichische Außenministerium fordern, vor ein Gericht gestellt, aber gelöst ist damit gar nichts.