Sie haben uns mit einer ungeschminkten Einordnung überrascht: Die volle Inflationsanpassung der Pensionen in Höhe von 9,7 Prozent sei „kein Grund zum Jubeln“, sagten Sie als Seniorenrats-Chefin. Um ein Haar hätte man Ihnen recht geben müssen. Denn für die Steuerzahler bedeutet diese Maßnahme eine schwere Last, was tatsächlich die Stimmung drückt. Ihr Fokus war aber ein ganz anderer: Es seien von der Regierung „nicht alle Wünsche erfüllt“ worden. Unter anderem bemängeln Sie, dass sehr hohe Pensionen über 5.850 Euro monatlich nicht die volle Anpassung erhalten. Das widerspreche dem Versicherungsprinzip.