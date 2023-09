Einem "Münzwurf" gleiche die Prognose über die bevorstehende EZB-Zinsentscheidung, erklärte ein ratloser Beobachter im Vorfeld der Ratssitzung in Frankfurt. Was er meinte: Die Experten waren sich uneins wie nie, ob die EZB auf Kurs bleibt und zum zehnten Mal in Serie die Leitzinsen erhöht – oder ob die Eurohüter einmal eine Pause einlegen. Die Entscheidung im Frankfurter EZB-Wolkenkratzer muss sich wie die Wahl zwischen Pest und Cholera angefühlt haben.