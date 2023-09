Wollen Klimaaktivistinnen und -aktivisten etwas erreichen, müssen sie anders protestieren. Dieser Satz ist in der Vergangenheit häufig gefallen. Gefolgt von: Straßenblockaden seien zu radikal, eine Verletzung der Demokratie und nicht die richtige Maßnahme, weil es nur Autofahrer trifft, die am Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt sind.

Auch zum Schulstart klebten sich Dutzende Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation auf Straßen in Graz, Linz und Innsbruck fest.