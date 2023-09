Was für ein Eiskübel, den uns da der Vertreter der EU-Kommission in Wien, Martin Selmayr, über den Kopf geschüttet hat. Wir würden also, wie er provokant meinte, Putins Krieg finanzieren, weil wir täglich „Blutgeld“ mit der Gasrechnung nach Russland schicken. Wir? Genau genommen hat er den Kübel über den Kopf der Umwelt- und Energieministerin, den Kopf des Kanzlers, die Köpfe des ÖMV-Vorstandes geschüttet. Warum Österreich weiter 55 Prozent des Gases aus Russland bezieht, ist zunächst vor allem eine Frage, die die Umwelt- und Energieministerin mit dem ÖMV-Vorstand zu beantworten hätte.