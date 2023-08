Die Überraschung der Verkehrsuntersuchung zum Ausbau der A 9 zwischen Graz-West und Anschlussstelle Wildon ist, dass es keine gibt. Egal, ob die Autobahn in naher Zukunft dreispurig wird oder nicht: Der Schwerverkehr wird in beiden Szenarien nicht weniger. Der Anteil der Öffi-Nutzer nimmt in beiden Varianten zu. Und die tägliche Autoschlange wird bis 2040 ebenso wenig aussterben. Freilich werden die Ausweichrouten entlastet, wenn die Autobahn mehr Platz bietet.