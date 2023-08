Dieser Tage an Anna Politkowskaja denken müssen, die Ikone des investigativen Journalismus in Russland, und an den Besuch ihrer Redaktion, der unerschrockenen „Nowaja Gaseta“ bei einem der Moskau-Aufenthalte, viele Jahre her. Auf dem Schreibtisch im Zimmer 207 lag eine langstielige Rose, der klobige, hochgefahrene IBM-Computer, eine Spende Gorbatschows, zeigte großflächig ihr Porträt. Auf dem Bild lachte sie.