Wäre es nicht gerechter, jede Pension um den gleichen Betrag zu erhöhen?

Meinung . In der anhaltenden Debatte um das Pensionssystem regen Leserinnen und Leser an, die prozentuellen Steigerungen zu überdenken. So blieben jene, die ohnehin schon wenig haben, noch mehr auf der Strecke.