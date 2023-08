In Zeiten der (Partei-)Krise gilt es zu fokussieren. Genau das hat Andreas Babler beim Auftakt seiner Comeback-Tour in Kärnten getan. Er ist nicht gekommen, um wahlzukämpfen – dafür wäre es zu früh und der Kandidat zu unbekannt –, sondern zur Selbstvergewisserung. Der Vorsitzende will spüren, wie seine Agenda und er als Frontmann in der Partei ankommen. Dieser Doppelpack aus Themenführerschaft und glaubhaftem Parteichef soll die SPÖ aus ihren schweren Turbulenzen herausführen.