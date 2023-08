War das, was uns in den letzten Tagen geboten wurde, die Blaupause für den Wahlkampf, der uns bevorsteht – sofern er nicht schon begonnen hat? Ein wenig früh, wenn man davon ausgehen kann, dass erst in 60 (!) Wochen gewählt wird. Ein Termin im Frühjahr scheidet wegen der Europawahl wohl aus.