Eine Geschichte aus dem echten Leben: Ein Freund zieht mit seiner Familie demnächst in ein neues Haus. Die größte Sorge der letzten Wochen waren aber nicht die Kreditzinsen oder ob alle Handwerker rechtzeitig kommen, sondern wie seine Tochter den Weg in die zweite Klasse Volksschule gestalten könne. Das Haus liegt nur 500 Meter von der Schule entfernt, an einer Straße die gerade breit genug ist für zwei Autos. Aber weil es keinen Gehsteig gibt und die Straße mehr Ab- als Zufahrt zur Schule ist, hält sich dort niemand mehr an die 50-km/h-Begrenzung.