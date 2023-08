Heute ist Erdüberlastungstag. Alle diesjährigen ökologischen Ressourcen sind aufgebraucht. Dazu trägt auch unser Konsumverhalten bei. Die Lebensmittelpreise sind viel zu niedrig: Die bei der Produktion verursachten Umweltschäden werden nicht miteinberechnet. In Deutschland verlangt nun ein Discounter in einem einwöchigen Experiment für bestimmte Produkte die "wahren Preise" – also jenen Betrag, der sämtliche Umweltkosten berücksichtigt. Frankfurter Würstel kosten plötzlich 6,01 Euro statt 3,19. Bei pflanzlichen Produkten ist die Umweltbelastung deutlich geringer. So wird ein veganes Schnitzel nur um fünf Prozent teurer.