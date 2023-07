39 Grad auf Mallorca, 45 in Sizilien, 42 in Athen. Da wundert man sich jetzt nicht übermäßig, dass die European Travel Commission ETC, die Dachorganisation des Europatourismus, in ihrem aktuellen Report feststellt, dass Reisebuchungen in die Mittelmeerländer diesen Sommer um zehn Prozent abgenommen haben. Die Hitze hält ja keiner aus, außer den armen Teufeln, die es sich nicht aussuchen können.