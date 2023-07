Als Beamtenminister sind Sie für die Nominierung von Gerichtspräsidenten zuständig. Diese Funktion haben Sie offenbar ruhend gestellt, denn ausgerechnet das Bundesverwaltungsgericht als größtes heimisches Gericht ist seit mehr als sieben Monaten führungslos. Die Spatzen pfeifen von den Dächern, warum das so ist: Die ÖVP blockiert Ihren Vorschlag, weil die Grünen umgekehrt die Neubesetzung an der Spitze der Bundeswettbewerbsbehörde vereiteln. In beiden Fällen hat zwar eine unabhängige Fachkommission bestgeeignete Kandidaten benannt, die sind aber einmal der ÖVP und im anderen Fall den Grünen nicht genehm. Man will also - augenscheinlich aus rein persönlichen und/oder parteipolitischen Gründen – den Fachvorschlag ignorieren. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, junktimiert man beide Personalien, um einander wie in der Sandkiste ein trotziges Revanchefoul zuzufügen.