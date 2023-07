Glücklich war das jetzt wirklich nicht. Alexander Graf Lambsdorff, FDP-Außenpolitiker und designierter deutscher Botschafter in Moskau, schickte am Sonntag via Twitter einen schrägen Vergleich des angelsächsischen Nachrichtenportals „Politico“ in die Welt: Demonstrationen gegen die Pensionsreform, Aufruhr in den Banlieues – die Verhältnisse in Frankreich werden mit denen von der gescheiterten Weimarer Demokratie in Deutschland der 20er-Jahre verglichen. Wenig diplomatisch.