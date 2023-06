Wladimir Putin wütet. Von "Verrat" und einem "Stich in den Rücken" sprach der Kremlchef am Samstag in Reaktion auf die Meuterei Jewgeni Prigoschins. Allein die Tatsache, dass Putin sich genötigt sieht, spontan öffentlich Stellung zu beziehen, zeigt: Nach 24 Jahren an der Macht geht es für ihn plötzlich ans Eingemachte. Prigoschin, der einstige Zögling Putins, hat monatelang lautstark Verbalattacken gegen die Militärführung und auch gegen Putin geritten – gegen den "Opa" an der Spitze, der den Bezug zur Realität verloren hat. Doch jetzt setzt Prigoschin mit der Besetzung von russischen Militäreinrichtungen in Russland konkrete militärische Schritte gegen den russischen Machtapparat selbst – für den Wagner-Chef gibt es kein Zurück mehr: Putins Geschöpf wendet sich gegen seinen eigenen Herrn. Lange hat Putin die Provokationen Prigoschins toleriert, weil dessen militärische Kampfkraft an der Front für Russland unverzichtbar war. Jetzt ist die rote Linie überschritten. Ab jetzt stehen Russen gegen Russen – im Zentrum der Macht.