Als Bildungsminister haben Sie dieser Tage Post von namhaften Psychotherapeutinnen, Ärzten und Psychologen erhalten. Die Expertengruppe schlägt Alarm in Sachen Sexualpädagogik: In ministeriellen Erlässen und in Broschüren der vom Bund geförderten Servicestellen werde unzureichend Wert auf das Kindeswohl gelegt.