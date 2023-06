Wer soziale Beziehungen umgestalten möchte, darf die Ökonomie nicht aus den Augen verlieren. Selbst wenn man mit Karl Marx in nichts anderem übereinstimmt, wird man ihm in diesem Punkt recht geben müssen. (Keine Sorge, Marxist ist man deshalb noch keiner.) In einer Zeit der exorbitanten Teuerung, neuen Kriege und schwer einschätzbaren ökologischen Herausforderungen zeigt sich nicht nur die Fragilität unseres Wohlstands. Auch sind wir hierzulande längst nicht so weltoffen, wie wir glaubten.