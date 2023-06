Ob wir alle in einer Blase leben? Also wir Journalisten. Oder Gewerkschafter, Politiker. Oder Meinungsforscher, die uns fast schon Woche für Woche mit Umfragen konfrontieren, in denen unterm Strich eines herauskommt: Vollzeit-Arbeit = Lebensfeind Nummer 1. Was in einer Umfrage der Fraktion Christlicher Gewerkschafter zu folgender Erkenntnis der Befragten führt: „Das Leben ist zu kurz. Ich will mehr Zeit für mich und mein Umfeld haben.“