Den politischen Verantwortlichen war die Erleichterung nach monatelanger massiver Kritik durch Medien und aus den eigenen Reihen förmlich ins Gesicht geschrieben: Die in Graz präsentierte Reform der Landeskrankenhäuser soll die vom akuten Personalmangel gebeutelten Spitäler wieder zukunftsfit machen. 130 Millionen Euro jährlich stehen dafür bereit. Es ist die nächste spürbare Finanzspritze nach jener für die Elementarpädagogik, in die nun sukzessive 270 Millionen Euro fließen – für Personalaufbau und kleinere Gruppen sowie eine Sozialstaffel in Krippen.