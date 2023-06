Behinderung, Sex und Menschenrechte. Diese drei Worte passen für viele Menschen noch immer nicht in einen Satz. Oft herrscht nämlich diese Grundhaltung: Menschen, die in ihrer Lernfähigkeit Volksschulniveau aber damit auch ihr Limit erreicht haben, sind auch in ihren körperlichen und emotionalen Bedürfnissen nicht älter geworden. Diese Meinung ist mittlerweile von Fakten widerlegt.