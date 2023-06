Ein Schuljahr geht zu Ende. Das bedeutet nicht nur für die Schüler lange Ferien, sondern auch ein Aufatmen der Bildungspolitik, die wenigstens für einige Wochen nicht mehr die Kraft aufbringen muss, die Augen fest vor dem zu verschließen, was sie selbst angerichtet hat. Die Nachrichten der letzten Wochen waren nämlich alles andere als beruhigend. Was aber warum schiefläuft – das wollen wir gar nicht so genau wissen.