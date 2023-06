Denkmäler sind ja stark aus der Mode gekommen. Aber es gibt natürlich welche, denen man nicht entkommt. Denn wir kennen leider nicht nur die positiven, die bestärkenden Ruhmesstätten für Helden und Ikonen, sondern auch die Schand- und Brandmäler. Die Wegweiser zu den Abgründen unserer Existenz. Wenn im Mittelmeer ein überfülltes Flüchtlingsschiff sinkt und Hunderte sterben, dann ist das so ein Fanal. Es holt uns aus der Komfortzone und erinnert uns an die Zustände in der Welt, an die Verzweiflung der anderen, an die Grenzen der von uns betriebenen Politik.