Bald ist es vorbei mit der amtlichen Corona-Zählstelle. Mit Ende Juni, wenn das Virus aus der Liste der meldepflichtigen Krankheiten gestrichen wird, geht auch das Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums offline – jene Website, auf der nun seit Jahr und Tag Neuinfektionen, Hospitalisierungen und Todesfälle von Corona-Erkrankungen vermeldet worden waren. Zahlen, die in der Folge – Stichwort „Die Infektionen gehen wieder durch die Decke!“ – dann immer wieder Grundlage für politische Maßnahmen gegen die Pandemie waren. An die Stelle des Dashboards soll später im Sommer eine allgemeine Datenbank treten, in der sämtliche schweren Atemwegserkrankungen dargestellt werden.