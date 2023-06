Plötzlich brennt der Hut. Die EU-Länder sind draufgekommen, dass es nun doch langsam an der Zeit wäre, eine Reform des Asylwesens in Gang zu bringen. Wir brauchen uns da nichts vorzumachen, ein EU-Diplomat hat das vor zwei Tagen schön formuliert: Mit dem Migrationsthema ließen sich in jedem Mitgliedsland Wahlen gewinnen und verlieren, jeder müsse zu Hause verkaufen können, was in Brüssel verhandelt worden sei.