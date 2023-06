Wie verheerend die Überflutung durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms nahe der südukrainischen Front am Ende sein wird, war bei Redaktionsschluss noch nicht einmal annähernd absehbar. Dazu drohen Probleme bei der Wasserversorgung für unzählige Menschen.



Deutschlands Kanzler Olaf Scholz, bisweilen kein Mann der ganz klaren Worte, kommentierte treffend, was jedenfalls Faktum ist: Der Ukrainekrieg kam in einer "neuen Dimension" an.