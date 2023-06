Während in Hollywood seit Harvey Weinstein sexualisierte Gewalt thematisiert und auch bekämpft wird, hinkt man in der Welt von Pop, Rock, Metal, Rap, Hip-Hop etc. hinterher. Rockstars sind halt Rampensäue. Grenzen zu überschreiten, gehört fast zum Job, sexistische Inhalte verkaufen sich.

Seit Pfingsten erheben weibliche Rammstein-Fans schwere Vorwürfe eines strukturellen Systems um Missbrauch, Übergriffe und Sex-Castings in Social Media und der "Row Zero", bei der junge Frauen für Frontmann Till Lindemann herangekarrt werden. Show für Show. Viel Alkohol, K.-o.-Tropfen, Drogen – all das soll sie gefügig, pardon wehrlos, machen.