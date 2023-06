Schofelspitz, Höhenstein, Rauhkogel, Zettelberg: Ich krieg sie immer noch nicht zusammen, die Berge rund um die Ferienstadt, sie heißen so ähnlich, aber eigentlich doch ganz anders. Aber was soll ich machen, es ist, wie wenn man auf einer Party alle auf einmal vorgestellt bekommt: „Das ist der Andi, der Kurt, die Linda, der Joze, die Manu; die ist mit dem Matl verheiratet, der da drüben mit der Nadine und der Leni am Buffet steht.“ Acht Namen auf einen Sitz, und ich bin nach dem Andi schon ausgestiegen, und den werde ich bis Partyschluss auch drei Stunden lang versehentlich als Tom angeredet haben.