Geräuschlos ging die Regierungsbildung in Salzburg über die Bühne. Landeshauptmann Wilfried Haslauer verhandelte mit Marlene Svazek hinter verschlossenen Türen. Nach getaner Arbeit präsentierten die neuen Partner den Koalitionspakt. Es blieb ruhig, bloß einige stumme Plakatträger protestierten vor dem Regierungssitz. Erst am Pfingstmontag sammelte sich in der Mozartstadt ein lautstarker Demonstrationszug. Es wird nicht die letzte Aktion gegen Schwarz-Blau gewesen sein.