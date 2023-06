Nach langem Hin und Her hat die Stadt Wien nun entschieden: Das umstrittene Denkmal für ihren städtebaulich verdienstvollen, aber antisemitischen Bürgermeister Karl Lueger wird nicht entfernt, sondern leicht gekippt. Eine gute Lösung, die nicht nur die Zwiespältigkeit der Person veranschaulicht, sondern auch den schwierigen Umgang mit ihr.

Tatsächlich würden manche mit den Standbildern der kontroversen Akteure der Weltgeschichte am liebsten reinen Tisch machen. Kolumbus: ein Wegbereiter des Genozids an den Ureinwohnern Amerikas! Churchill: ein Rassist! Ja, stimmt, aber eben nicht nur. Der eine stellte sich Hitler entgegen, der andere war ein Entdecker, der unsere Sicht auf die Welt veränderte.