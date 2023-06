Das EU-Parlament hat für ein strenges Lieferkettengesetz gestimmt und die Arbeiterkammer hat das ausgiebig bejubelt: Das Gesetz sei ein „Meilenstein“, man könne endlich effektiv und weltweit gegen Kinderarbeit und Umweltzerstörung vorgehen. Trotzdem hege ich einen Verdacht. Der AK und den Gewerkschaften dürfte an dem Gesetz vor allem gefallen, dass sämtliche Nachweise für die Einhaltung der Menschenrechte in fernen Ländern an die Unternehmen abgeschoben werden. Die Politik macht es sich also ziemlich einfach. Denn jene Standards, zu denen sich die Staaten verpflichtet haben, müssen künftig von Firmen gewährleistet werden.