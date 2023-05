Roger Waters, Quergeist aus Überzeugung, änderte nun für seinen vorerst letzten Auftritt in Deutschland die Bühnenshow: Der Musiker verzichtete in Frankfurt auf den an dunkle Zeiten erinnernden Ledermantel samt roter Armbinde. Berlins Polizei – dort trat Waters noch so auf und feuerte mit einem unechten Gewehr Salven ab – prüft unterdessen den Verdacht der Volksverhetzung.



Generell spart der Brite neben all den gut abgelegenen Klassikern seiner einstigen Band Pink Floyd bei Auftritten nicht mit seiner "Wahrheit": Bei früheren Konzerten hat der 79-Jährige aufblasbare Schweine mit einem Davidstern aufsteigen lassen. Zu Beginn seines Auftritts in Berlin verkündete er märtyrergleich, das Frankfurter Verwaltungsgericht habe ihm nun offiziell bestätigt, dass er kein Antisemit sei.