Hunderte Menschen, die mit türkischen Fahnen durch die Straßen ziehen, Erdoğan-Schlachtrufe, Plakate mit dem Konterfei des türkischen Präsidenten, Korsos mit hupenden Autos, türkische Musik. Die Szenen, die sich Sonntagabend in Berlin, Duisburg oder Wien abspielen, ähneln sich. Die türkischen Communitys in Deutschland und Österreich haben mit deutlicher Mehrheit für eine weitere Amtszeit von Recep Tayyip Erdoğan gestimmt und so mitgeholfen, dass der türkische Präsident die Stichwahl gegen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu letztlich deutlich gewann.