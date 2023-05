Wasch' mir den Pelz, aber mach' mich nicht nass: Es war ein Eiertanz der besonderen Sorte, als die ÖVP am Freitag in Wien die FPÖ tadelte, während zu nämlicher Stund' in Salzburg die schwarz-blaue Landeskoalition das Licht der Welt erblickte. Diese taktische Wirbelsäulengymnastik belegt, wie schwer sich die Konkurrenz mit der FPÖ tut. Und man darf wetten, dass dies erst die Ouvertüre war. Bis zur Nationalratswahl werden sich die isometrischen Dehnungsübungen in allen Lagern gewiss noch bis weit über die Schmerzgrenze steigern.